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23.12.16 / 14:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург потратит более 10 млн рублей на Партнериат МСБ

Который пройдет в марте

Фото АБН

Фото АБН

Больше 10 млн рублей Петербург потратит в 2017 году на Партнериат малого и среднего бизнеса. Аукцион на оказание услуг по организационно-техническому обеспечению Смольный опубликовал в пятницу.

Начальная цена контракта – 10 млн 631 тыс. рублей. Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» пройдет с 14 по 16 марта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 января.

Отметим, Партнериат пройдет в Петербурге в одиннадцатый раз. Организаторы мероприятия заявляют, что оно стимулирует межрегиональные кооперации и создание комфортных условий для конструктивного диалога и партнерства. В рамках мероприятия традиционно работают биржа деловых контактов, презентационная зона и консультативный бизнес-центр.

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