В Пермском крае после отравления 40 школьников возбудили уголовное дело Против предприятия, которое поставляло в школу продукты

Следователи Пермского края завели уголовное дело из-за отравления 40 учеников одной из школ. Об этом в пятницу сообщила местная прокуратура.

По данным прокуратуры, «Верещагинский комбинат детского питания, который поставлял продукты в школу, нарушал санитарные нормы. Роспотребнадзор приостановил его работу на месяц. Также против предприятия возбудили уголовное дело о сбыте не отвечающим требованиям безопасности товаров.

Напомним, накануне с отравлением в больницу обратились 40 школьников школы №121 города Верещагино. При этом 27 из них госпитализировали, оценив их состояние как тяжелое. Остальных детей направили на амбулаторное лечение.