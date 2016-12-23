Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

В пятницу Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию для журналистов. Ее будут транслировать несколько российских телеканалов. «Россия 24» с четверга ведет обратный отсчет до «большой пресс-конференции». Журналисты АБН начали текстовую трансляцию встречи Путина с представителями СМИ.

14:35 Вот что-то новое рассказал Путин. «Черноморнефтегаз» закончил присоединение к крымской системе газофикации. В ближайшие два три дня начнутся поставки газа в Крым. После того, как газ придет в Крым, начнется строительство двух электростанций в Крыму, мощностью 470 МВт.

14:32 Микрофон поехал на первый ряд. Вопрос про мост. Керченский. Нет, Крымский. Нет, мост «Крым наш». Короче про название моста опять вопрос. Давайте по второму разу по всем вопросам пройдем, чего уж. Путин не стал отвечать, сказал, что можно хоть референдум провести о названии. «Прижилось», — говорит. «Прижилось Керченский, пусть так и будет». Ну и про суперпроекты Калиниграда еще вопрос. Все будет, СПГ, АЭС, энергетические проекты, дороги. Все будет, все обеспечим. Простите, это, похоже, кажется скучным даже самому президенту. Ну действительно, одно и то же повторять раз за разом.

14:28 Вопрос о шахматах. Как они будут развиваться в России и будет ли дан зеленый свет шахматам во внеурочной деятельности. Путин говорит, что не считает себя в праве вмешиваться в дела муниципалитетов. Потом президент говорит о том, какая у нас замечательная шахматная школа, что все мы знаем наших выдающихся шахматистов «Алехина… ну… и так далее».

14:25 Путину тяжело комментировать судебное решение, потому что в России она независима. Президент сказал, что на его взгляд жесткий подход и пообещал , что постарается разобраться. Вот это поворот, без шуток. А вот по поводу демократии: «ну да, есть проблемы». Путин видит проблемы в «архаичности избирательной системы». Это дело американского народа, подытожил Путин. Демократическая партия, говорит позабыла смысл слова «демократия». Прямо как наш президент фамилию экс-главы РУСАДА.

14:24 А теперь телеканал RT, который, по словам Пескова, «обвиняют во всех смертных грехах на Западе». Первый вопрос о демократии на западе: что с ней происходит? А второй вопрос об Оксане Севастиди.

14:21 МТРК «Мир» предлагает сделать уполномоченного по правам животных. Путин говорит, что звучит красиво, конечно. Права есть, по словам президента, у хозяев животных. Ничего толкового: регулирование должно быть, но в рамках разумного. Еще один вопрос от «Мира» о том, что ЕАЭС выгоден не всем. Путин говорит, что Россия оказывает помощь Кыргызстану в сфере фитосанитарного контроля.

14:16 Следующие вопросы из Польши: о самолете Качиньского, можно ли передать обломки? А еще выгодно ли России ослабление Европы. Путин пообещал, что обломки отдадут, когда расследование закончат, а еще назвал случившееся трагедией. То, как Европа должна решать внутренние дела, сказал Путин, не дело России. «Мы заинтересованы в отношениях с Европой», — сказал Путин. А вот если не получится, что РФ готова с каждым отдельно ввести разговор. «В принципе, нас это устраивает».

14:12 А Путин, между тем, похоже, устал немного. Голос не тот, что в начале, горло першит.

14:11 Путин говорит, надо, мол, делать собственные консалтинговые и рейтинговые агентства. Только надо, чтобы агентства учитывались иностранными инвесторами. Ну как-то так.

14:09 Вопрос об импортозамещении в консалтинговой области. До этого журналист газеты «За суверенитет России» долго говорил о том, что Россия находится в полуоккупационном режиме. Ну и Путина поблагодарил за восстановление суверенитета.

14:04 Песков попросил «высоко не поднимать» потому что мешают операторам. Люди аплодируют. Ну ладно.

14:03 Ну, и про сокращение по соглашению с ОПЕК. Говорит оно не повлияет на общий объем добычи. Прогноз от Путина: 1,75 трлн рублей получит бюджет РФ, если цена на нефть вырастет на $10 за баррЭль. Нефтяные компании в этом случае получат 750 млрд рублей.

14:01 От угля к нефти: какая цена на нефть оптимальна для российской экономики, по мнению Путина. Президент опять про консервативные прогнозы, где $40 за баррЭль. Дальше про ВВП, инфляцию, резервы, в общем все то, с чего мы начали. Откатились. Экономика, говорит Путин, приспособилась. О том, какие цены на нефть будут и как это на России отразится, Путин не знает и это тяжело предсказать. Рассчитывают, что излишки нефти с рынка уйдут, ситуация стабилизируется.

13:58 Вопросы про уголь и Кузбасс. На дорогу нет денег, а еще шахты надо сохранить, используя новые технологии добычи и сжигания угля. Путин согласен. В целом ничего нового, вроде.

13:54 Самый главный способы сдерживать рост тарифов — сдерживать инфляцию. Чуть-чуть вернулся к тому, как будет инфляция. И все.

13:53 Последнюю можно достигнуть еще и увеличением налога на дорогую недвижимость и автомобили, говорит президент. О сборах Путин знает, но не в деталях, признается. Говорит, что к июню создадут реестр неналоговых платежей. Это позволит регулировать сборы.

13:51 «Первый канал» теперь вопрос о налогах задает. Антон Верницкий желает знать побольше о сборах, которые «вроде как налогами не являются». «Вы вообще в курсе, что происходит на этом фронте?», — спрашивает он. Путин, в свою очередь, рассказывает как устроена налоговая система РФ. НДФЛ, 13%, смотрит в прошлое туманным взглядом, социальная справедливость, результаты введения плоской шкалы. Сборы, говорит, увеличились в семь раз. Эти деньги, говорит президент, распределяются на решение социальных задач. Это и есть социальная справедливость, подчеркивает Путин.

13:47 А теперь об Алеппо. Говорит, что президент Турции и и Ирана, а еще Россия смогли вывести тысячи человек из сирийского города. Крупнейшей в мире гуманитарной акцией, назвал ее Путин. Цель не могла быть достигнута без работы России, Сирии, Турции и Ирана, сказал Путин. А еще Россия, по его словам, готова работать со всеми.

13:45 А теперь вопрос от агентства Спутник. Про Алеппо и про Турцию. Кажется ли Путину, что нападение на посла Андрея Карлова и крушение самолета — не совпадение, а попытки помешать развитию российско-турецких отношений. Путин говорит, что не помешает. Кроме того, президент в последнее время стал считать, что все это не совпадение.

13:39 Путин говорит, что никто не пытал украинских разведчиков и это можно проверить. В том числе СМИ могут проверить, говорит путин. Режиссеры и корреспонденты, говорит президент должны заниматься журналистикой и постановкой спектаклей и фильмов. Потрясающе. А еще Путин поддерживает безвизовый режим Украины с ЕС. Вот это да.

13:37 Вопросы об Украине. Во-первых, решают ли встречи в «нормандском формате» хоть что-то; во-вторых, что Путин думает безвизовом режиме Украины и ЕС. А еще вопрос об освобождении украинского корреспондента Романа Сущенко и вообще пленных. Журналист «Укринформа» говорит, что если пытать человека, то «и я и вы признаемся в шпионаже в пользу Украины».

13:28 Вопрос о пенсиях из Пензы от издания «Молодой ленинец». Что ждет пенсионеров в следующем году? Путин опять смотрит в прошлое, ну, чтобы показать как все изменилось. Пенсионная система основана на трех элементах: стаж, уровень зарплаты и возраст оформления пенсии. Этим и будем руководствоваться. А вот вопрос досрочного выхода на пенсию требует отдельного рассмотрения. Все это надо обсуждать публично, анализировать, а власти будут действовать очень аккуратно. Ну и про пять тысяч приснопамятные, конечно, разговор зашел, куда без них.

13:28 Путин впервые за полтора, почти часа, за Запад вступился. Говорит, что Запад на экологию не забил, парижскую встречу вспомнил. Путина «очень беспокоят» загрязнение и свалки, но у правительства есть определенный план. Что-то про «вытаскивание леса» из мест каких-то, кто-то в лес лазает, топоров не боится. Журналиста все же, на заседание совета пригласят. Ну хоть что-то.

13:25 Ну, за экологию теперь. Сергей Лисовский , который издает «Общество и экологию» 17 лет хочет попасть на государственный совет и предлагает открыть экологические отделы при посольствах РФ по всей Земле, потому что Запад «занимается чем угодно, а не экологией», а Россия вот напротив. Еще он предлагает изменить экологическую политику на телеканалах. На ТВ «шоу, гламур», а экологические передачи помогут нам избежать борьбы с коррупцией и другими «нехорошими делами».

13:22 А вот о вмешательстве в выборы. Думали что-то новое? Нет: «проигравшая сторона все время ищет виноватых на стороне». «Ай, какие-то фак… хакеры», —оговорился президент. Главное это суть, считает президент, той информации, которую вскрыли «фак…хакеры». Последние ничего не подтасовали, правду показали. А что касается предупреждений Обамы, то Путин никогда не обсуждает то, о чем лично говорит с коллегами. Так он ответил.

13:19 «Если уж кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы», — сказал Путин. Но уж если втянемся в гонку, то не будет тратить на нее только столько, сколько нам по карману. Ну и опять о модернизации ВС. Кажется, круг замкнулся.

13:16 А теперь ВВС. «Вот смотрите: Би-би-си. Би-би-си», — говорит Путин. Вопрос о хакерских атаках. Может ли Путин подтвердить, что Обама предупреждал не вмешиваться в американскую предвыборную программу. И не беспокоит ли Путина возможность возникновения новой гонки вооружений с США. Путин отвечает, что надо создавать «зонтик» ядерный. Далее, стандартная риторика вида «не мы это придумали…». Путин подчеркивает, что мы соблюдаем все договоренности.

13:13 Вопрос о том, будет ли правительство поддерживать регионы, «которые не живут в долг». Путин говорит, что правительство все регионы поддерживает. Про ЗСД говорит, уникальным его назвал. Кажется, что этот эпитет по отношению к магистрали упоминается чаще, чем какой-либо другой. Ну и цифрами сверху свой ответ посыпал президент.

13:10 Путин говорит, что СК и прокуратура расследуют применения допинга, а Россия будет работать с WADA. Путин забыл, что фамилия Родченкова — Родченков, зато подробненько рассказал как и где он действовал. Что-то там провозил («дрянь»), кого-то заставлял что-то принимать. Пловцы вот молодцы, отказались. Короче, главу РУСАДА бывшего из-за бугра направляли, если Путину верить.

13:06 Вопросы о «спортивных судьбах страны» от «Советского спорта». Ожидаемо о докладах Макларена. Изменилось ли что-то после увольнения чиновников, названых в докладе и нужно ли реформировать WADA (!).

13:04 Ну тут сначала про храмы. Надо реставрировать, говорит Путин. По цифрам соскучились? Вот Путин говорит о том, насколько у нас в стране выросли разные сектора экономики благодаря импортозамещению. Оборонка, конечно же.

13:02 Теперь вологодские оптимисты (?). Вопрос об импортозамещении. От оптимистов. Об импортозамещении. Оптимисты интересуется, можно ли создать клуб лучших импортзаместителей… импортозамещателей. Производителей, занимающихся импортозамещением. Причем не просто успешных, а тех, кто тратить прибыль на реставрацию храмов. Такой вот вопрос.

12:59 Вопрос от ВГТРК об элитах. Ну и ожидаемо о том, как себя Путин ощущает «в кресле самого влиятельного человека мира». Путин говорит, что администрация США хочет свалить свои неудачи на внешние факторы. Трамп «тонко почувствовал настроения общества, хотя никто не верил, кроме нас, что он победит». Аплодисменты и смешки. Радость во все поля.

12:53 Сыпет соль на раны: говорит, что есть субъекты, где зарплаты ниже, чем в Крыму. И тут же о клиниках говорит. Надо новые строить, персонал готовить. С этим все.

12:52 Все сложно в Крыму, понимаете же. Тут можно судоходство развивать, сельское хозяйство, и «ну, разумеется, туризм». А еще Путин хочет, чтобы высокотехнологичное производство развивалось в Крыму. Но вот уровень зарплаты в Крыму в среднем ниже, чем по России. Но президент уверен, что это выровняется. И мы верим, верим же?

12:48 Вопрос от «Крыминформ» о, ну, Крыме. «Спасибо за энергомост, он помог обеспечить население», — говорит журналист. Путина спрашивают, как бы он назвал Керченский мост, а президент сказал, что он придумал его строить, придумывать название должны другие. Еще один вопрос о развитии Крыма: как оно идет, на взгляд президента?

12:45 Теперь про США и договор о противоракетной обороне. Рассказывает снова историю о том, как США сказали Путину «делайте, что хотите». «Многие предпочитают этого не замечать, но происходит именно то, о чем мы говорили. Ничего нового здесь не происходит», — сказал Путин. Кто-то решил поаплодировать после фразы «мы сильнее любого агрессора, это так».

12:43 Ладно, с «Роснефтью» ничего нового. Теперь вопрос от The Wall Street Journal. Вопрос о возможности проведения досрочных выборов президента в 2017 году и про ядерный потенциал. По первому вопросу Путин сказал что это «возможно, но нецелесообразно». А что касается второго вопроса, то, ну «мы сильнее любого потенциального агрессора». Президент теперь рассказывает о модернизации вооруженных сил. «Мы же ничего не скрываем», — просто говорит он.

12:39 Зачем мы продаем пакеты госпредприятий? Затем, чтобы улучшить структуру экономики. Деньги перечислены в бюджет в полном объеме, напоминает Путин. Ничего нового. Кстати, «за «Башнефть»» звучит как «забашляли».

12:37 Смогут ли иностранцы отдать деньги за акции государственных компаний, «банки-то под санкциями»? Пойдут ли средства на выполнение майских указов? Путин говорит, что на вопрос можно до утра отвечать. Мы исходим из сорока долларов за «баррэль» (ударение на э), говорит Путин. На поддержку промышленности направят 2,6% ВВП, раздел «национальная оборона», сколько тратили в 2011 году, 2,17% ВВП…2,7%, 2,7%. В общем много чисел, которые ранее озвучивались. Кажется, что самому президенту их скучно озвучивать.

12:32 О Немцове Путин ничего нового не сказал. А вот в отношении Бельянинова, Путин, говорит, дела не было. Президент признался, что с Улюкаевым не общался, тех документов, которые предоставило следствие, достаточно, по мнению Путина, чтобы отстранить экс-главу МЭР. Все должен решать суд.

12:30 Вопрос от «Эха Москвы». Вопрос о коррупции, дела Бельянинова, Улюкаева. «Не кажется ли вам, что это не борьба с коррупцией, а борьба за место за вашим столом», — спрашивает журналист Алексей Соломин. Он еще спросил об убийстве Бориса Немцова: Соломин спрашивает, как сделать так, чтобы Руслан Геремеев пришел в суд.

12:28 Журналист «Бизнес-онлайн» спросила, можно ли создать аналог фонда страхования вкладов для малого бизнеса. Путин говорит, что ЦБ молодец и делает все для оздоровления банков.

12:25 «Куда мы без татар? В чем проблемы?», — интересуется президент и дает слово изданию из Казани «Бизнес-онлайн». Вопрос про банки и отзывы лицензий. «А при чем здесь татары?» — усмехается Путин.

12:22 В оборонной промышленности, отмечает Путин, у нас все хорошо. Перед нами стоит задача трансформировать положительные тенденции в оборонке в гражданский сектор.

12:21 По словам Путина, 1,2% от совокупного ВВП направляется на высокотехнологичные разработки. Плюс, всякие льготы, ТОРы там.

12:20 Вопрос от «АиФ». Журналист «АиФ» очень долго говорит о том, что экономика России в каких-то областях отстает. Навсегда ли это и где самые большие проблемы — вот вопрос. Путин говорит, что правительство работает над тем, чтобы отставание сократить.

12:17 Вопрос о сельскохозяйственном машиностроении. Мол, будет ли антикризисная поддержка отрасли постоянной. Путин замечает, что антикризисная мера постоянной не может. Радовались мы, говорит Путин, за селян. Причиной тому: рекордные сборы урожая. Поблагодарить селян предлагает президент.

12:13 Без статистики не обошлось, однако. Вот резервы правительства остаются на уровне $100 млрд, говорит Путин. Погрузка на транспорте растет. «Что еще радует?», — вопрошает Путин. И действительно, что радует Путина? Ну, например, сокращение оттока капитала. «В чем проблемы?», — интересуется президент. А проблемы в падении доходов населения, что «не очень хорошо». Президент отмечает, что наблюдается рост заработной платы в реальном секторе экономики, что «вселяет определенную уверенность в положительную динамику». В целом двигаемся в рамках плана, резюмирует Путин.

12:09 Вопрос от «Радио Маяк». Про экономику. Ну там, чего и как. Общий такой вопрос, мол, «белая полоса» у нас или что. Путин говорит, что ВВП (ХА!) по итогам года снизится где-то на 0,5-0,6%. Что до инфляции, то президент признает: в прошлом году она была достаточно высокой. В этом году, в свою очередь, Путин считает инфляция будет «смотреться иначе». Уверенно меньше 6%, говорит Путин. Скорее всего в районе 5,5%. Новые рекорды каждый день, ура. Ура?

12:05 ПУТИН ВЫШЕЛ! И без «пространного монолога» сегодня! Ну что же, наши любители статистики, не расстраивайтесь.

12:04 Пока ничего не происходит. Сидим, ждем. Вспоминаем, что для Путина «нет неудобных вопросов», как говорил Песков.

11:58 Все мы любим статистику, цифры там, всякое другое. Пока Владимир Путин традиционно не начал делиться статистикой с нами, мы еще поделимся кое-какой с вами. Совокупный хронометраж больших пресс-конференций президента — свыше 35 часов. За это время ему задали 643 вопроса. Последняя пресс-конференция прошла 17 декабря прошлого года. Тогда она продлилась три часа и восемь минут. Президент успел ответить 32 журналистам.

11:53 Нынешняя пресс-конференция станет уже двенадцатой по счету. Мероприятие каждый год ставит новые рекорды. Вот в прошлый раз на него аккредитовались 1,39 тыс. журналистов, а в этом году — вот это да! — уже 1,437 тыс. Это, так для сравнения, почти в три раза больше, чем на первой пресс-конференции в 2001 году — тогда аккредитовались только 500 журналистов.

11:46 До начала остается менее 15 минут. Все ведущие СМИ страны уже начали текстовое, онлайн и ТВ-вещание с пресс-конференции. А мы пока напомним, что в этот раз Кремль перенес традиционную встречу президента с журналистами — впервые в истории. Первоначально она должна была состояться в четверг. Однако из-за похорон убитого посла России в Турции Андрея Карлова время проведения конференции отодвинули на сутки.