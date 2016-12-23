Продажи карет скорой помощи на базе Ford Transit выросли на треть Компания поставила заказчикам более 300 автомобилей

Продажи карет скорой помощи на базе Ford Transit увеличились на более чем 30% в этом году. Об этом в пятницу сообщили в Ford Sollers.

Компания Ford Sollers произвела и поставила заказчикам более 300 автомобилей скорой помощи класса «B» и «С». Свыше ста карет поставили в подразделения Министерства здравоохранения. Также 96 будут эксплуатироваться «Автобазой скорой медицинской и неотложной помощи» Петербурга, в том числе 15 реанимобилей – в рамках проведения Кубка Конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018.

Добавим, продажи­Ford Sollers в России за январь—ноябрь этого года выросли на 13% год к году. Компания реализовала в России 38,4 тыс. автомобилей за 11 месяцев. Из них 3,8 тыс. машин были проданы в ноябре.