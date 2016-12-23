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23.12.16 / 17:38 Новости / Россия и мир

Продажи карет скорой помощи на базе Ford Transit выросли на треть

Компания поставила заказчикам более 300 автомобилей

rg.ru скорая помощьПродажи карет скорой помощи на базе Ford Transit увеличились на более чем 30% в этом году. Об этом в пятницу сообщили в Ford Sollers.

Компания Ford Sollers произвела и поставила заказчикам более 300 автомобилей скорой помощи класса «B» и «С». Свыше ста карет поставили в подразделения Министерства здравоохранения. Также 96 будут эксплуатироваться «Автобазой скорой медицинской и неотложной помощи» Петербурга, в том числе 15 реанимобилей – в рамках проведения Кубка Конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018.

Добавим, продажи­Ford Sollers в России за январь—ноябрь этого года выросли на 13% год к году. Компания реализовала в России 38,4 тыс. автомобилей за 11 месяцев. Из них 3,8 тыс. машин были проданы в ноябре.

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