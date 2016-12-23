Путин назвал досрочные выборы президента «возможными» и «нецелесообразными» И пошутил: «Какой страны?»

Президент России Владимир Путин назвал досрочные выборы главы государства «возможными, но нецелесообразными». Об этом он заявил в пятницу во время пресс-конференции.

Сначала президент пошутил: «Какой страны?» (то есть «Выборы какой страны?» — АБН). Вопрос задавал журналист The Wall Street Journal.

Отметим, ранее в ноябре на вопрос о досрочных выборах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал на аналогичный вопрос журналистов. Он сказал, что таких планов никогда не было. Также он называл подобные предположения «схоластикой».

В начале ноября телеканал «Дождь» передал, что источники в администрации президента рассказали о разработке идеи о досрочных выборах президента. России. Однако это решение связывали с итогами выборов в США. Досрочные выборы могли пройти, если бы президентом США стала Хиллари Клинтон. Однако в середине месяца вопрос закрыли.