Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Политики договорились продолжать борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин и премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Вотсоке. Об этом сообщает в четверг сайт Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», — сказано в сообщении. Отмечается, что инициатором переговоров была израильская сторона.

Добавим, это уже второй телефонный разговор Путина и Нетаньяху за неделю. Политики беседовали в минувшую среду. Израильский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла Андрея Карлова и подтвердил свою готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.