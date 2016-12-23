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23.12.16 / 01:29 Новости / Политика / Россия и мир

Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Политики договорились продолжать борьбу с терроризмом

путин на тусе с интернет-предпринимателямиПрезидент России Владимир Путин и премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Вотсоке. Об этом сообщает в четверг сайт Кремля. 

«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», — сказано в сообщении. Отмечается, что инициатором переговоров была израильская сторона.

Добавим, это уже второй телефонный разговор Путина и Нетаньяху за неделю. Политики беседовали в минувшую среду.  Израильский премьер выразил соболезнования в связи с гибелью российского посла Андрея Карлова и подтвердил свою готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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