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23.12.16 / 17:09 Новости / Общество / Россия и мир

Путин призвал бизнесменов «быть скромнее»

«Не нужно раздражать людей»

путин радуга 6Президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса «быть скромнее». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пятницу.

Так Путин прокомментировал вопрос о строительстве главой «Роснефти» Игоря Сечина дома в Барвихе и его исках к журналистам.

«Я согласен с вами, поскромнее надо, я много раз об этом говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, и доходов. Нужно понимать в какой стране мы живем и не раздражать людей», — сказал глава государства.

Добавим, также Путин отметил, что суд назначил РБК «ничтожную сумму». Он также посоветовал прессе меньше вмешиваться в частную жизнь людей. Однако глава государства подчеркнул, что пресса «пощипывает» представителей бизнеса и чиновников, «и это хорошо».

Напомним, 12 декабря Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с РБК делу о защите деловой репутации «Роснефти» 390 тыс. рублей. «Роснефть» требовала более 3 млрд рублей.

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