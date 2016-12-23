Путин призвал бизнесменов «быть скромнее» «Не нужно раздражать людей»

Президент России Владимир Путин призвал представителей бизнеса «быть скромнее». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в пятницу.

Так Путин прокомментировал вопрос о строительстве главой «Роснефти» Игоря Сечина дома в Барвихе и его исках к журналистам.

«Я согласен с вами, поскромнее надо, я много раз об этом говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, и доходов. Нужно понимать в какой стране мы живем и не раздражать людей», — сказал глава государства.

Добавим, также Путин отметил, что суд назначил РБК «ничтожную сумму». Он также посоветовал прессе меньше вмешиваться в частную жизнь людей. Однако глава государства подчеркнул, что пресса «пощипывает» представителей бизнеса и чиновников, «и это хорошо».

Напомним, 12 декабря Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с РБК делу о защите деловой репутации «Роснефти» 390 тыс. рублей. «Роснефть» требовала более 3 млрд рублей.