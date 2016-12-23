На ремонт дорог в Петербурге выделили рекордные 6,5 млрд рублей Готовят город к кубку Конфедераций и ЧМ-2018

На ремонт транспортной сети в Петербурге власти города в 2016 году выделили рекордную сумму в 6,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент АБН.

«Вы сами видите, что с точки зрения улично-дорожной сети приводим к европейским стандартам», — заявил Харлашкин. Он также отметил, что власти Петербурга в усиленном режиме готовят дорожно-транспортные объекты к кубку Конфедераций, а также домашнему чемпионату мира по футболу.

Напомним, ранее координационный совет по транспорту принял стратегию до 2030 года. План развития системы предусматривает два сценария: консервативный и инновационный. Стратегия также предусматривает продление линий метро до станций Беговая и Шушары.