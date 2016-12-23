РТС и ММВБ незначительно упали на открытии торгов РТС – 1123,58; ММВБ – 2173,62

Индексы РТС и ММВБ незначительно упали на открытии пятничных торгов на Московской бирже. Индекс РТС зафиксировался на уровне 1123,58 пунктов, индекс ММВБ составил 2173,62 пункта.

По фиксингу на 10:04 по московскому времени индекс ММВБ составил 2183,80, он вырос на 0,42%. Индекс РТС на то же время составил 1130,97 пунктов, его рост – 0,46%.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова сообщила, что на глобальных рынках идут нейтральные настроения. Нефть Brent остановилась в промежутке $54-55 за баррель. На российских фондовых площадках фиксация началась с некоторым запозданием. Индекс ММВБ до Нового года, по оценкам аналитика, еще может просесть до 2150 пунктов, однако в целом о развороте тренда пока речи не идет. Соснова отмечает, что рынок может никак не отреагировать на пресс-конференцию Владимира Путина. Курс доллара США в пятницу должен сохранить колебания около 61 рублей за доллар.

Торги на Токийской бирже закрылись на понижении. Индекс TOPIX составил 1543,82 пунктов с изменением в 1,12 пунктов. Суммарный индекс JPX-Nikkei составил 13841,55 пунктов к закрытию, он упал на 9,34 пунктов.