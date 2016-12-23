СБ ООН принял резолюцию об израильских поселениях От голосования воздержались США

Совбез ООН принял резолюцию против поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях. Документ приняли в пятницу.

За резолюцию выступили 14 стран. При этом делегация США от голосования воздержалась. Присутствовавшие представители стран-членов ООН встретили аплодисментами объявление о принятии документа.

Добавим, резолюция осуждает поселенческую деятельность Израиля на оккупированных территориях, в которые входит, в том числе, Восточный Иерусалим. Утверждается, что это нарушает международное право, а также мешает решить израильско-палестинский конфликт. Совбез потребовал от Израиля прекратить поселенческую активность. Также СБ ООН призвал обе стороны конфликта к борьбе с терроризмом и насилием.