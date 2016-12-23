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23.12.16 / 23:28 Новости / Политика / Россия и мир

СБ ООН принял резолюцию об израильских поселениях

От голосования воздержались США

Флаг израиль израиля (2)Совбез ООН принял резолюцию против поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях. Документ приняли в пятницу.

За резолюцию выступили 14 стран. При этом делегация США от голосования воздержалась. Присутствовавшие представители стран-членов ООН встретили аплодисментами объявление о принятии документа.

Добавим, резолюция осуждает поселенческую деятельность Израиля на оккупированных территориях, в которые входит, в том числе, Восточный Иерусалим. Утверждается, что это нарушает международное право, а также мешает решить израильско-палестинский конфликт. Совбез потребовал от Израиля прекратить поселенческую активность. Также СБ ООН призвал обе стороны конфликта к борьбе с терроризмом и насилием.

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