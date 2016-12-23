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23.12.16 / 19:54 Новости / Россия и мир

Число пользователей «Сбербанк Онлайн» превысило 20 млн человек

За год показатель вырос в два раза

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Число активных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» превысило 20 млн человек. Об этом сообщили в Сбербанке в пятницу.

За год показатель вырос в два раза. В кредитной организации отметили, что типичный пользователь приложения «Сбербанк Онлайн» – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение раз в два дня, совершает пять переводов и пять платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров.

Напомним, ранее в банке сообщили, что клиенты Северо-Западного банка Сбербанка около 85% операций проводят безналичным способом. По итогам 2016 года на Северо-Западе клиентами «Сбербанк Онлайн» стали 3,3 млн человек. Их число выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

 

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