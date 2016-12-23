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23.12.16 / 03:03 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: Пассажира сняли с рейса за оскорбление дочери Трампа

Он сказал Иванке Трамп, что ее отец "губит страну"

самолет небо полет авиасообщениеПассажира рейса авиакомпании JetBlue сняли с рейса после того, как он стал оскорблять дочь избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в четверг Reuters.

Мужчина якобы увидел Иванку Трамп в салоне самолета и стал говорить ей о своем отношении к ее отцу. «Твой отец губит страну», — цитирует пассажира издание TMZ. Также мужчина спросил у девушки, почему она и ее дети летят не в частном самолете, а в «обычном».

По данным агентства, в авиакомпании подтвердили, что сотрудникам пришлось снять пассажира с рейса. Однако в JetBlue не уточнили, что стало причиной такого решения.

 

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