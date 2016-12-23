Финансово-экономический клуб (смотреть видеотрансляцию)

Все новости

23.12.16 / 13:39 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Смольный поможет субсидиями организаторам мероприятий в честь 100-летия Октябрьской революции

Плана мероприятий пока нет

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаСмольный поможет субсидиями организаторам мероприятий в честь 100-летия Октябрьской революции. Об этом АБН в пятницу сообщили в комитете по культуре.

Финансирование мероприятий могут провести с помощью субсидий на реализацию отдельно взятого мероприятия, если заявку на его проведение и получение субсидий подадут в комитет по культуре. Также комитет готов оказать информационную поддержку культурным событиям, приуроченным к 100-летию революции. В комитете по культуре АБН также сообщили, что пока что план мероприятий, приуроченных к юбилею революции, находится в стадии формирования.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года. Профильный оргкомитет, который займется подготовкой к 100-летию революции, создаст «Российское историческое общество». Соответствующее поручение дал глава государства.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016