Смольный поможет субсидиями организаторам мероприятий в честь 100-летия Октябрьской революции Плана мероприятий пока нет

Смольный поможет субсидиями организаторам мероприятий в честь 100-летия Октябрьской революции. Об этом АБН в пятницу сообщили в комитете по культуре.

Финансирование мероприятий могут провести с помощью субсидий на реализацию отдельно взятого мероприятия, если заявку на его проведение и получение субсидий подадут в комитет по культуре. Также комитет готов оказать информационную поддержку культурным событиям, приуроченным к 100-летию революции. В комитете по культуре АБН также сообщили, что пока что план мероприятий, приуроченных к юбилею революции, находится в стадии формирования.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года. Профильный оргкомитет, который займется подготовкой к 100-летию революции, создаст «Российское историческое общество». Соответствующее поручение дал глава государства.