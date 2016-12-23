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23.12.16 / 12:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Смольный: В Петербурге самые суровые в стране требования к конкурсной документации в сфере транспорта

Иногородним организациям в северной столице приходится туго

Фото АБН

Фото АБН

В Петербурге действуют самые суровые требования к конкурсной документации в России. Так в пятницу сказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент АБН.

Как отметил Харлашкин, с крупными дорожно-транспортными проектами организации из других субъектов России не справляются, в отличие от петербургских компаний. «Наши организации в этом плане самые сильные в стране» — заявил председатель комитета.

Напомним, бюджет комитета по развитию транспортной инфраструктуры города увеличили в 2017 году до 60 млрд рублей. В этом году на развитие объектов потратили на 3 млрд рублей меньше. На транспортную сеть Петербурга в 2016 году выделили рекордную сумму в 6,5 млрд рублей. Город усиленно готовят к домашнему чемпионату мира и Кубку Конфередаций, сообщил Харлашкин.

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