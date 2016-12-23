Госстройнадзор выдал разрешение на строительство судебного квартала в Петербурге Стоимость проекта 36 млрд рублей

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство судебного квартала на набережной Малой Невы в Петербурге. Об этом в пятницу сообщает «Фонтанка».

Генподрядчик строительства — ФГУП «Строительное объединение». Оно входит в структуру управделами президента по строительству и реконструкции объектов в СЗФО, дирекция которого — заказчик строительства. Стоимость проекта 36 млрд рублей.

Судебный квартал возведут на участке площадью 10 га. Он освободился после переезда института «Прикладная химия». Здесь планируется построить здание Верховного суда, судебного департамента и жилые корпуса. Кроме того, на участке построят Дворец танцев Бориса Эйфмана. Общая площадь комплекса 225 тыс. кв. м. Власти Петербурга ранее выделили на реализацию проекта 41,166 млрд рублей. Из них в следующем году выделят 14,134 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2018 году.