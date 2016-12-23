Трамп надеется увидеть на своей инаугурации простых граждан А не знаменитостей

Избранный президент США не хотел бы видеть на своей инаугурации знаменитостей. Об этом политик заявил в пятницу.

«Так называемые знаменитости из списка „А“ все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей», — написал политик. Трамп намекнул на поддержку со стороны знаменитостей, которую получала проигравшая президентские выборы Хиллари Клинтон.

Добавим, инаугурация избранного президента состоится 20 января. Тогда же истечет срок полномочий нынешнего президента США Барака Обамы. Выборы состоялись 8 ноября. Трамп получил 304 голоса выборщиков, Клинтон – 227.