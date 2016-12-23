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23.12.16 / 08:22 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп надеется увидеть на своей инаугурации простых граждан

А не знаменитостей

трамп kontinentusa.comИзбранный президент США не хотел бы видеть на своей инаугурации знаменитостей. Об этом политик заявил в пятницу.

«Так называемые знаменитости из списка „А“ все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари, ничего. Я хочу людей», — написал политик. Трамп намекнул на поддержку со стороны знаменитостей, которую получала проигравшая президентские выборы Хиллари Клинтон.

Добавим, инаугурация избранного президента состоится 20 января. Тогда же истечет срок полномочий нынешнего президента США Барака Обамы. Выборы состоялись 8 ноября. Трамп получил 304 голоса выборщиков, Клинтон – 227.

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  1. владимир 23.12.2016 at 09:07

    Дональд! Прав!

  2. владимир 23.12.2016 at 09:12

    «Так называемые знаменитости из списка „А“ все хотят билеты на мою инаугурацию.Я хочу людей», — написал Трамп .

    Дональд ты прав! Пригласи нормальных людей:предпринимателей,интеллигенцию,тех кто делает своими руками и мозгами могущество США! И дружи с Путиным,с Россией.От этого только польза и США,и России, и всему миру!!!

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