В Севастополе планируют построить пять рыболовных траулеров В рамках стратегии долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса РФ

В Севастополе планируют построить пять рыболовных траулеров океанического класса. Об этом сообщили в Росрыболовстве в пятницу.

«Строительство траулеров океанического типа предусмотрено Стратегией долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации», — заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Он добавил, что стратегия находится в завершающей стадии разработке.

Напомним, по итогам первого полугодия текущего года производство продукции рыбы выросло на 1,4%. Объем производства составил 1,95 млн тонн. Выработка рыбных консервов увеличилась на 3,2% до 280,4 тыс. банок.