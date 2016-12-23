Twitter завышал статистику просмотров видеорекламы Из-за технической ошибки

Twitter обнаружил ошибку в работе сервиса по подсчету просмотров видеорекламы. Об этом в компании рассказали накануне.

Как стало известно Business Insider, сервис завышал показатели на 35%. Twitter заявил, что проблема оказалась технического характера, сервис уже сообщил пострадавшим партнерам об ошибке.

Ране стало известно, что социальная сеть отказалась от разработки собственного мессенджера. Предполагается, что Twitter занимался разработкой на протяжении года. Компания отказалась от проекта в сентябре текущего года. Ранее Twitter заявил о сокращении 9% сотрудников.