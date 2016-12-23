Угонщики самолета сдались властям Мальты На борту было 118 человек

Угонщики лайнера Afriqiyah Airways сдались властям Мальты. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Угонщиков обыскали и взяли под стражу. Ранее они заявляли, что намерены организовать новую ливийскую политическую партию.

Напомним, на борту лайнера находились 118 человек. Всех их благополучно вывели из самолета. Изначально захватчики собирались отпустить пассажиров, но оставить в самолете членов экипажа.

Захват самолета произошел в воздушном пространстве Ливии, где самолет выполнял полет между городами Сатха и Триполи. У захватчиков были ручные гранаты.