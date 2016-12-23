Смольный: В петербургских аптеках имеется полный запас противовирусных препаратов В комитете по здравоохранению подвели итоги совещания с фармацевтами

В аптеках Петербурга имеется полный запас противовирусных препаратов и масок. Об этом сообщила в пятницу заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, передает корреспондент АБН.

В комитете подвели итоги совещания с главными фармацевтическими организациями Петербурга. Как заверили чиновников представители компаний, на складах имеются огромные запасы всех необходимых средств защиты от гриппа всех групп и ОРВИ.

Напомним, ранее Засухина сообщила, что в России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышены эпидемические пороги в 29 субъектах страны. В большинстве случаев преобладает вирус гриппа типа А.