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23.12.16 / 02:32 Новости / Общество / Россия и мир

В Австралии полиция предотвратила теракты ИГИЛ

Террористы готовили атаки в Мельбурне

австралияГруппа из семи человек, вдохновленных «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещено в РФ) планировала устроить теракты в австралийском Мельбурне. Об этом пишет в пятницу Associated Press со ссылкой на главного комиссара полиции в австралийском штате Виктория Грэма Эштона.

Террористы планировали устроить серию терактов во втором по величине городе страны перед Рождеством. Их целью были железнодорожный вокзал Флиндерс-стрит, площадь Федерации и собор святого Павла.

Эштон сообщил, что подозреваемые находились под наблюдением правоохранительных органов. По его словам, они намерены были использовать оружие и взрывные устройства. В настоящее время угроза нейтрализована, добавил комиссар.

Напомним, в минувший понедельник в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли и 48 получили ранения. Водитель скрылся с места преступления, его разыскивает полиция. Он также убил водителя грузовика, угнанного в Польше.

 

По материалам: ap.org
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