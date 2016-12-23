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23.12.16 / 04:30 Новости / Общество / Россия и мир

В Иркутске полиция изъяла более 22 тысяч литров контрафактного алкоголя

В том числе 10 тысяч бутылок "Боярышник"

Фото: positime.ru

Фото: positime.ru

Иркутские полицейские за последние четыре дня изъяли свыше 22 тысяч литров нелегального алкоголя. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области», — рассказала Волк. По ее словам, в одном из коттеджей сотрудники обнаружили 10 тыс. бутылок «Боярышника».

Напомним, в минувшие выходные в Иркутске произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник». В нем обнаружили метанол, который вызвал отравление и гибель людей. В составе был указан этиловый спирт. По последним данным, погибли 73 человека.

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