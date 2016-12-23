В Ливии захватили пассажирский самолет На борту 118 человек

В Ливии захватили пассажирский самолет. Его направили на Мальту, это произошло в пятницу.

О том, что самолет предположительно захвачен, сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Лайнер сел на Мальте, захватчики угрожают его взорвать. На борту находятся 118 человек, пишет издание Times of Malta. Он совершал рейс между двух ливийских городов — Сабха и Триполи.

Напомним, 29 марта террористы захватили пассажирский самолет Egypt Air. Лайнер сел в Каире. Заложников освободили. Никто не пострадал, захватчика задержали.