В Петербург перевели скандально известную главу СК Новгорода Ранее сотрудники новгородского ведомства написали на нее жалобу

В Петербург перевели главу следственного управления следственного комитета по Новгороду Екатерину Гилину после скандала с открытым письмом ее коллег главе СК Александру Бастрыкину. Об этом накануне написала «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Гилину, по данным издания, повысят. Приказ подписан 20 декабря.

Она займет место заместителя начальника петербургского главка СК. Она станет третьим заместителем, ранее эта должность не существовала. Источники «Фонтанки» подчеркнули, что назначение стало «полной неожиданностью». Официально в СК по Петербургу информацию не подтвердили, так как не было представления нового заместителя коллективу.

Отметим, раньше Гилина работала начальником следственного отдела в Приморском районе Петербурга. Перед предполагаемым переводом обратно в Северную столицу ее наградили медалью «За усердие в службе».

Ранее несколько сотрудников СК Новгорода написали Бастрыкину и в администрацию президента письмо с жалобами на Гилину. Она, по их мнению, неправомерно возбуждала уголовные дела и недобросовестно относилась к подчиненным.