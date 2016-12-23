В правительстве Московской области открылся «ВТБ24» Будет обслуживать розничных и привилегированных клиентов

В правительстве Московской области, которое находится в Красногорске, открылось отделение «ВТБ24». Банк сообщил об этом в пятницу.

Новое отделение будет обслуживать розничных и привилегированных клиентов. Клиенты могут совершать наличные платежи и денежные переводы, получать банковские карты, оформлять вклады. В торжественном открытии участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент-председатель правления «ВТБ24» Михаил Задорнов.

Отметим, на территории Москвы и Московской области находится 160 офисов «ВТБ24» и 1,8 тыс. банкоматов. Региональный кредитный портфель составляет 517 млрд рублей, портфель депозитов – более 1,1 трлн рублей. Услугами банка пользуются 1,5 млн человек.

Добавим, «ВТБ24» — дочерняя организация ВТБ. Они намерены объединиться до конца 2017 году.