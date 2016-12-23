В Пулково снизили стоимость крытой парковки Будут действовать суточные и недельные тарифы

В петербургском Пулково снизили стоимость крытой парковки. Об этом в аэропорту сообщили в пятницу.

На крытой парковке будут действовать суточные и недельные тарифы. С 26 декабря ставки по ним снизятся на треть.

Минимальным тарифом парковки P1 с указанной даты будет тариф «Сутки». Он составит 600 рублей (ранее 950 рублей). Ставка по тарифу «Неделя» в зоне крытого паркинга снизится с 4300 до 3000 руб., по тарифу «Дополнительные сутки» – с 900 до 500 руб. Также изменится тариф «Дополнительные сутки» на открытой парковке P4 – ставка по нему составит 350 руб.

Отметим, в остальных парковочных зонах продолжат действовать прежние тарифы. Сохранится бесплатное время: 15 минут при подъезде непосредственно к терминалу для высадки или встречи пассажиров. Кроме этого, машину можно будет оставить бесплатно в первые 20 минут стоянки в зонах P2 и P3. Во всех зонах, кроме P1, действуют почасовые тарифы.