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23.12.16 / 13:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ — комитет по здравоохранению

Превышение порогов отмечается в 29 субъектах страны

Коллаж АБН

Коллаж АБН

На территории России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, передает корреспондент АБН.

По ее словам, превышение эпидемических порогов заболеваемости в 29 субъектах России. Засухина также отметила, что в большинстве случае преобладает вирус гриппа типа А (Н3N2).

Напомним, накануне в Петербурге зафиксировали первый за весь сезон летальный исход от гриппа. В городской больнице умер дальнобойщик из Москвы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, причиной смерти стал грипп типа А.

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