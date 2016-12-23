В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ — комитет по здравоохранению Превышение порогов отмечается в 29 субъектах страны

На территории России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, передает корреспондент АБН.

По ее словам, превышение эпидемических порогов заболеваемости в 29 субъектах России. Засухина также отметила, что в большинстве случае преобладает вирус гриппа типа А (Н3N2).

Напомним, накануне в Петербурге зафиксировали первый за весь сезон летальный исход от гриппа. В городской больнице умер дальнобойщик из Москвы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, причиной смерти стал грипп типа А.