В Совфеде раскритиковали Трампа за намерение увеличить ядерный потенциал США Это отрицательно повлияет на двусторонние отношения

Наращивание ядерного потенциала США, о необходимости которого заявил избранный президент США Дональд Трамп, может негативно сказаться на отношениях с Россией. Об этом в четверг заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере», — сказал Косачев. Он добавил, что Трамп «не имеет права этого не знать».

Косачев подчеркнул, что речь идет о записи в Twitter, не содержащей каких-либо подробностей. По мнению главы комитета, реакция на такое заявление «представляется преждевременной».

Добавим, ранее Трамп написал, что США следует «значительно» увеличить и усилить ядерный потенциал. Он пояснил, что это необходимо делать, пока мир «не пересмотрит свое отношение» к ядерному оружию.

Представитель Трампа Джейсон Миллер пояснил , что избранный президент говорил об угрозе распространения такого оружия. Политик якобы имел ввиду «крайнюю необходимость предотвратить его».