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23.12.16 / 14:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в 2016 году вакцинировали более 40% горожан

В следующем году планируют превысить порог в 50% от населения города

Фото: puzkarapuz.ru

Фото: puzkarapuz.ru

В Петербурге в 2016 году вакцинировали более 2,1 млн человек, что составляет более 40% от общего числа горожан. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Засухина Татьяна, передает корреспондент АБН.

Как отметила Засухина, в прошлом году удалось привить всего 30% от общего населения. В следующем году власти Петербурга надеются превысить порог в 50% жителей Петербурга.

Добавим, процесс иммунизации жителей Петербурга завершен. Также крупнейшие фармацевтические компании заверили петербургских чиновников о наличии в аптеках всех необходимых препаратов для борьбы с гриппом и ОРВИ. Речь идет как о лекарственных средствах, так и о масках.

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