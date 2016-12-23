В Петербурге в 2016 году вакцинировали более 40% горожан В следующем году планируют превысить порог в 50% от населения города

В Петербурге в 2016 году вакцинировали более 2,1 млн человек, что составляет более 40% от общего числа горожан. Об этом в пятницу сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Засухина Татьяна, передает корреспондент АБН.

Как отметила Засухина, в прошлом году удалось привить всего 30% от общего населения. В следующем году власти Петербурга надеются превысить порог в 50% жителей Петербурга.

Добавим, процесс иммунизации жителей Петербурга завершен. Также крупнейшие фармацевтические компании заверили петербургских чиновников о наличии в аптеках всех необходимых препаратов для борьбы с гриппом и ОРВИ. Речь идет как о лекарственных средствах, так и о масках.