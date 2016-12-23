Власти Москвы потратят на празднование Нового Года 3 млрд рублей — СМИ Столица будет украшена в итальянском стиле

Власти Москвы потратят на празднование новогодних праздников не менее 3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют подсчеты РБК на основании госзакупок, опубликованные в четверг.

Согласно подсчетам издания, большая часть средств была потрачена на украшение улиц. В частности, были установлены гирлянды, декоративные фигуры, световые инсталляции и панели. За разработку концепции украшения Москвы власти заплатили 17,5 млн руб. Еще в ноябре они объявили, что город будет украшен в итальянском стиле.

Объединенная энергетическая компания заключила 81 контракт на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей, на гирлянды было потрачено 182 млн рублей. За один метр власти заплатили от 112 до 187 рублей.

Напомним, в минувший вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова к празднованию Нового Года. Глава города пригласил москвичей и гостей города встретить праздник на улицах города, где состоятся около 400 мероприятий. По словам Собянина, обеспечивать безопасность горожан будут 15 тысяч сотрудников полиции.