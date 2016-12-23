США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах Российский народ заслуживает "демократического правительства"

Госдеп США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в четверг.

Ведомство отмечает, что РФ достигла «прискорбной вехи», когда добавила в список иностранных агентов 150-ую неправительственную организацию. Также в Госдепе осудили само использование термина «иностранный агент». Отмечается, что в черный список включены организации «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».

В сообщении сказано, что российский народ «заслуживает сильного, демократическогоо правительства, уважающего роль, которую гражданское общество играет в том, чтобы правительство оставалось ответственным и предоставляло важные услуги, а не душило важную работу неправительственных организаций». Также ведомство призвало российское правительство соблюдать права человека.