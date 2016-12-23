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23.12.16 / 00:34 Новости / Политика / Россия и мир

США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах

Российский народ заслуживает "демократического правительства"

Госдеп СШАГосдеп США призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства в четверг.

Ведомство отмечает, что РФ достигла «прискорбной вехи», когда добавила в список иностранных агентов 150-ую неправительственную организацию. Также в Госдепе осудили само использование термина «иностранный агент». Отмечается, что в черный список включены организации «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».

В сообщении сказано, что российский народ «заслуживает сильного, демократическогоо правительства, уважающего роль, которую гражданское общество играет в том, чтобы правительство оставалось ответственным и предоставляло важные услуги, а не душило важную работу неправительственных организаций». Также ведомство призвало российское правительство соблюдать права человека.

 

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