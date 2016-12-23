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23.12.16 / 12:52 Новости / Общество / Россия и мир

В Милане застрелили предполагаемого берлинского террориста

У него пытались проверить документы

германия полицияВ Милане полиция застрелила человека, которого подозревают в осуществлении теракта в Берлине в начале этой недели. Полицейская операция произошла в ночь на пятницу.

Издание Corrierre della Sera пишет, что во время перестрелки мужчина кричал «Аллах Акбар». Полиция собиралась проверить его документы, и завязалась перестрелка. Также информацию о том, что убитый был причастен к теракту в Берлине, подтвердило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, телеканал Rai и изщдание La Repubblica.

Напомним, в понедельник 19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественском базаре в Берлине. Во время теракта погибли 12 человек. Один убитый – водитель грузовика, его застрелили раньше. Пострадали порядка 48 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

По материалам: reuters.com
 republic.ru
 gazeta.ru
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