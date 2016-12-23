Захват самолета на Мальте. Хроника событий

На Мальте приземлился пассажирский самолет, который захватили злоумышленники. Он совершал внутренний рейс в Ливии, сообщил премьер острова Джозеф Мускат. По предварительным данным, на борту находятся 118 человек. АБН ведет хронику событий.

14:37 Только что появилось новое сообщение новое сообщение от премьера Мальты Джозефа Муската. Собственно, ясности оно не добавляет, кроме того, что теперь власти Мальты признают: самолет захвачен. Службы безопасности пытаются скоординировать действия.

14:31 Разберемся: Reuters пишет, что захватчиков двое. А Times of Malta – что один. Про тех, что двое, непонятно ничего. Про того, что один – он сторонник Каддафи (бывший премьер-министр Ливии, его убили в 2011 году, Международный уголовный суд выдавал санкцию на его арест из-за обвинений в убийствах, незаконных арестах и так далее). Захватчик требует исполнить некие требования. Однако о них ничего не известно. У него есть ручная граната, которую он угрожает взорвать. При этом захватчик готов отпустить пассажиров – но не членов экипажа.

14:23 Авиаперевозчик предположительно угнанного самолета — Afriqiyah Airways. Службы безопасности Мальты проводят проверку в аэропорту. Там отложили пока что все рейсы из-за происшествия. Мальтийское СМИ Times of Malta писало, что полчаса назад у самолета все еще работали двигатели, хотя приземлился он более часа назад.

14:16 Мальтийский премьер сообщил о приземлении самолета полчаса назад. Самолет совершал внутренний ливийский рейс. Он летел из города Сабха в Триполи.

14:07 Агентство Reuters передает, что самолет могли захватить два воздушных пирата. Издание Times of Malta пишет, что на борту один угонщик, и он называет себя сторонником Муаммара Каддафи.