Чемпионат РФ в одиночном катании выиграла фигуристка Медведева Втрое место у Загитовой, третье – у Сотсковой

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в одиночных соревнованиях на чемпионате РФ. Это произошло в субботу в Челябинске.

Спортсменка в короткой и произвольной программах набрала 233,57 балла. Это стало неофициальным рекордом мира.

Второе место – у Алины Загитовой, которая набрала 221,21 балла. «Бронзу» взяла Мария Сотскова с результатов в 219,90 балла.

Отметим, накануне стал известен чемпион России по фигурном катанию. Им стал петербуржец Михаил Коляда. Он смог набрать 283,48 балла по итогам короткой и произвольной программ.