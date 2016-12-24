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24.12.16 / 11:04 Новости / Россия и мир

В Дагестане убили двух боевиков

Один из них главарь местной банды

Фото: metronews.ru

Фото: metronews.ru

В Дагестане в ходе спецоперации убили двух боевиков. Об этом силовые структуры республики сообщили в субботу.

Инцидент произошел на окраине села Телетль в Шамильском районе. Там силовики убили двух вооруженных мужчин в ходе боестолкновения.

Один из убитых – главарь местной банды. Второй боевики был ее участником.

Отметим, в шамильскую бандгруппу входили четыре уроженца села Телетль 1982—1995 годов рождения. На их счету – поджог сельской школы, убийство судьи Шамильского районного суда Убайдулы Магомедова и главы села Мухтара Курбанова, а также обстрел сельской телевизионной вышки.

Добавим, накануне в дагестанском Хасавюрте убили мужчину, который открыл огонь по полицейским. Он начал стрелять после того, как представители МВД попытались проверить его документы. У погибшего при себе были граната и переделанный в боевое оружие травматический пистолет.

По материалам: tass.ru
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