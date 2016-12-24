В Донбассе вводят «режим тишины» Перед новогодними праздниками

В зоне конфликта в Донбассе с субботы вводят режим прекращения огня. Об этом договорились в Минске 21 декабря.

По словам представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, участники заседания группы по урегулированию ситуации на востоке Украины считают необходимым прекратить огонь из-за предстоящих праздников. Режим вводится бессрочно.

Напомним, год назад перед новогодними праздниками также была попытка бессрочно прекратить огонь. Однако после выходных, 13 января вновь начались обстрелы. Новый «режим тишины» объявили на следующий день. В последний раз о перемирии стороны договаривались в сентябре, однако оно вскоре нарушилось.