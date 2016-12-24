Памятная доска Маннергейму останется в музее Первой мировой войны Она будет "демонстрировать определенный уровень культуры ведения дискуссии" петербуржцев

Памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму останется в музее Первой мировой войны, расположенном в Царском селе под Петербургом. Об этом в субботу сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны», — отметил Мединский. «Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Петербурге», — добавил министр культуры.

Напомним, памятный знак маршалу установили в июне 2016 года на здании Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Ее неоднократно обливали краской, повреждали топором. В октябре табличку перенесли в Царское село.