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24.12.16 / 16:32 Новости / Петербург и Ленобласть

Памятная доска Маннергейму останется в музее Первой мировой войны

Она будет "демонстрировать определенный уровень культуры ведения дискуссии" петербуржцев

Фото tass.ru

Фото tass.ru

Памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму останется в музее Первой мировой войны, расположенном в Царском селе под Петербургом. Об этом в субботу сообщил министр культуры Владимир Мединский.

«Обезображенная, изуродованная активистами запрещенной в России партии Эдуарда Лимонова памятная доска генералу русской армии Карлу Густаву Маннергейму в таком виде передана в музей Первой мировой войны», — отметил Мединский. «Эта доска теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Петербурге», — добавил министр культуры.

Напомним, памятный знак маршалу установили в июне 2016 года на здании Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева. Ее неоднократно обливали краской, повреждали топором. В октябре табличку перенесли в Царское село.

По материалам: tass.ru
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