Эрдоган призвал инвестировать в турецкую экономику Если инвестиции прекратятся, страну ждут нелегкие времена

Экономика Турции нуждается в инвестициях. Об этом в субботу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

«Эта страна нуждается в инвестициях, у нас нет другого выхода. Если поток инвестиций продолжится, что страну невозможно будет победить. Если же в трудные периоды инвестирование прекратится, то государство ждут нелегкие времена», — сказал президент. Он подчеркнул, что население Турции и финансовые структуры должны защищать национальную валюту. «Население перевело в нацвалюту 100 млн долларов. Вот такой и должна быть позиция граждан», — добавил Эрдоган.

Добавим, ранее Эрдоган раскритиковал Евросоюз за недостаточную финансовую поддержку для сирийских беженцев. Он сказал, что «богатый Запад» не желает думать о людях, которые оказались в сложном положении. Турецкий лидер напомнил, что к июлю текущего года ЕС обещал направить на их поддержку €3 млрд, однако пока было выделено лишь €677 млн.