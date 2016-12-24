Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства посла в Турции А также проинформировал о завершении операции в Алеппо

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган проинформировал президента России Владимира Путина о ходе расследования убийства российского посла в Анкаре. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Эрдоган с Путиным обсудили расследование во время телефонного разговора. Также Эрдоган проинформировал российского президента о завершении операции в Алеппо. Обе стороны удовлетворены результатами операции.

Напомним, в Сирии проводила операция по выводу боевиков из района. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о ее завершении и создании условий для переговоров о полном прекращении огня. Также напомним, 19 декабря в Турции убили российского посла Андрея Карлова. Его застрелил бывший турецкий полицейский во время открытия выставки.