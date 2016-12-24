Все новости

24.12.16 / 00:40 Новости / Политика / Россия и мир

Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства посла в Турции

А также проинформировал о завершении операции в Алеппо

эрдоган турция 163gorod.ruТурецкий лидер Реджеп Эрдоган проинформировал президента России Владимира Путина о ходе расследования убийства российского посла в Анкаре. Об этом в пятницу сообщили в Кремле.

Эрдоган с Путиным обсудили расследование во время телефонного разговора. Также Эрдоган проинформировал российского президента о завершении операции в Алеппо. Обе стороны удовлетворены результатами операции.

Напомним, в Сирии проводила операция по выводу боевиков из района. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял о ее завершении и создании условий для переговоров о полном прекращении огня. Также напомним, 19 декабря в Турции убили российского посла Андрея Карлова. Его застрелил бывший турецкий полицейский во время открытия выставки.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016