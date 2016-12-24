ФБР предупредило об угрозе терактов в церквях во время рождественских праздников В интернете появилась информация с призывами ИГ к терактам в церквях

Федеральное бюро расследований предупредило американские власти о возможности терактов в церквях в дни рождественских праздников. Об этом в пятницу передает CNN.

Телекомпания при этом подчеркивает, что достоверной информации у правоохранительных органов в настоящее время нет. Отмечается, что предупреждение сделали из-за появившихся в интернете призывах ИГ нападать на американские церкви во время рождественских празднований. На некоторых сайтах появился перечень церквей в США.

Напомним, 19 декабря в Берлине произошел теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Грузовик направили в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек. Также 48 человек госпитализировали. Ответственность за террористический акт взяла на себя запрещенная в РФ группировка ИГ.