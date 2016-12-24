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24.12.16 / 02:18 Новости / Политика / Россия и мир

Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН – СМИ

После критики ООН его методов борьбы с наркоторговцами

 

Фото: fortune.com

Фото: fortune.com

Президент Филиппин Родриго Дутерте погрозился сжечь ООН. Об этом в субботу сообщила газета The Independent.

Дутерте сделал такое заявление после того, как в ООН раскритиковали его методы борьбы с наркоторговцами. «Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку», — цитирует издание слова лидера Филиппин.

Напомним, ранее в ООН призвали филиппинских судей начать расследование в отношении заявлений президента. Он заявлял, что, будучи мэром Давао, лично убил по меньшей мере трех человек. Также в организации выразили беспокойство по поводу ряда внесудебных казней на Филиппинах после прихода к власти Дутерте. Добавим, Родриго Дутерте стал президентом Филиппин в июне этого года.

По материалам: independent.co
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