Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН – СМИ После критики ООН его методов борьбы с наркоторговцами

Президент Филиппин Родриго Дутерте погрозился сжечь ООН. Об этом в субботу сообщила газета The Independent.

Дутерте сделал такое заявление после того, как в ООН раскритиковали его методы борьбы с наркоторговцами. «Я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ООН, если поеду в Америку», — цитирует издание слова лидера Филиппин.

Напомним, ранее в ООН призвали филиппинских судей начать расследование в отношении заявлений президента. Он заявлял, что, будучи мэром Давао, лично убил по меньшей мере трех человек. Также в организации выразили беспокойство по поводу ряда внесудебных казней на Филиппинах после прихода к власти Дутерте. Добавим, Родриго Дутерте стал президентом Филиппин в июне этого года.