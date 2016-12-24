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24.12.16 / 17:27 Новости / Общество / Россия и мир

ИГ планировало атаки на Великобританию – СМИ

Остается высокая вероятность терактов в 2017 году

игилТеррористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) вместе с джихадистами планировали в течение 2016 года провести атаки в Великобритании. Об этом в субботу сообщает The Guardian со ссылкой на следователей, которые занимаются борьбой с терроризмом.

ИГ намеревалось «добавить Британию в список западных стран, которые подверглись атакам за последние 12 месяцев». В то же время, отмечают специалисты, вероятность терактов в 2017 году остается на высоком уровне.

При этом за последние 30 месяцев в Великобритании пресекли попытки 11 террористических атак. Из них четверо пришлись на 2016 год.

С момента объявления ИГ халифата в 2014 году в Сирию уехали более 850 британцев. Из них были убиты порядка 15% — это граждане, воюющие на стороне террористических групп. Еще 350 британцев остаются за границей.

Напомним, 19 декабря в центре Берлина в толпу людей врезался грузовик. Тогда погибли 12 человек, 48 граждан получили ранения. Вице-канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила произошедшее терактом. Ответственность за него взяло «Исламское государство».

По материалам: theguardian.com
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