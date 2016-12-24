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24.12.16 / 01:37 Новости / Политика / Россия и мир

Израиль заявил об отказе выполнять резолюцию СБ ООН

И о готовности работать с командой Трампа

Флаг израиль израиля (2)Израиль отказался выполнять резолюцию Совбеза ООН, которую приняли в пятницу. Об этом в субботу сообщили власти страны.

«Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», — официально сообщило правительство страны. Также Израиль заявил о готовности продолжать работать с командой избранного американского президента Дональда Трампа, чтобы избежать негативных последствий принятого документа.

Напомним, в пятницу вечером СБ ООН принял резолюцию об израильских поселениях. В ней от Израиля требуется прекратить поселенческую активность на оккупированных палестинских территориях. Делегация США единственная отказалась от участия в голосовании. Позже Дональд Трамп заявил о том, что отношения с ООН изменятся после его инаугурации.

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