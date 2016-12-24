Израиль отозвал послов в Новой Зеландии и Сенегале Ранее Израиль отказался выполнять условия резолюции

Израиль отозвал для консультаций послов в Новой Зеландии и Сенегале, которые представили проект резолюции по израильским поселениям. Об этом в субботу сообщают в МИД Израиля.

Ранее Израиль отказался выполнять условия резолюции. Также в стране заявили о намерениях продолжать сотрудничать с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, Совбез ООН в пятницу принял резолюцию о запрете Израилю строить поселения на оккупированных палестинских землях. В ней от Израиля требуют остановить поселенческую деятельность на оккупированных территориях Палестины. Делегация США единственная воздержалась от голосования. Позже Дональд Трамп заявил о том, что отношения с ООН изменятся после его инаугурации.