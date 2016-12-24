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24.12.16 / 10:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин выделил регионам 31,6 млрд рублей на лекарства

Больше всего получили Москва и Петербург

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Правительство России выделило регионам 31,609 млрд рублей на лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан. Соответствующее распоряжение Кабмин опубликовал в субботу.

Больше всего средств получили Москва (4,7 млрд рублей) и Петербург (1,38 млрд рублей). Городу Байконур, расположенному в Казахстане, направили 2,1 млн рублей.

Отметим, в субботу Кабмин опубликовал также распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о распределении трансферов регионам на доплаты к пенсиям. Общая сумма средств составляет 6,4 млрд рублей. Их получат 410 тыс. человек в 13 субъектах России.

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