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24.12.16 / 08:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Кабмин утвердил трансферты регионам в 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

В 2017 году на выплату пенсий правительство потратит 7 трлн рублей

Фото: b2bmaster.ru

Фото: b2bmaster.ru

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году трансфертов регионам на доплаты к пенсиям. Об этом в Кабмине сообщили в субботу.

Трансферты распределили между 13 субъектами РФ. Общая сумма выделенных денег составляет 6 млрд 417 млн рублей. Доплаты получат около 410 тыс. человек в среднем размере от 2141 до 8537 рублей.

Добавим, региональные доплаты предусмотрены для поддержания неработающих пенсионеров на уровне прожиточного минимума. Документ рассмотрели на заседании правительства 15 декабря. Также добавим, что в 2017 году на выплату пенсий правительство потратит 7 трлн рублей.

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Реплики

  1. галина 24.12.2016 at 16:57

    ЛЮблю и Уважаю МЕДВЕДЕВА,... моя пенсия-бывшего дошкольного специалиста. составляет --почти 9 тысяч рублей. НА лечение артрита уходит по 2 тысячи рублей в месяц. На оставшиеся 7тысяч рублей я счастливо живу!!!!! Думаю. что я не одна в России так СЧАСТЛИВО живу!!!!!! СПАСИБО,!!! ИНтересно. а его мама тоже живет на такую ПЕНСИЮ????? И хватает?????Еще раз СПАСИБО!!!!!

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