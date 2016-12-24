Кабмин утвердил трансферты регионам в 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году трансфертов регионам на доплаты к пенсиям. Об этом в Кабмине сообщили в субботу.
Трансферты распределили между 13 субъектами РФ. Общая сумма выделенных денег составляет 6 млрд 417 млн рублей. Доплаты получат около 410 тыс. человек в среднем размере от 2141 до 8537 рублей.
Добавим, региональные доплаты предусмотрены для поддержания неработающих пенсионеров на уровне прожиточного минимума. Документ рассмотрели на заседании правительства 15 декабря. Также добавим, что в 2017 году на выплату пенсий правительство потратит 7 трлн рублей.
Реплики
ЛЮблю и Уважаю МЕДВЕДЕВА,... моя пенсия-бывшего дошкольного специалиста. составляет --почти 9 тысяч рублей. НА лечение артрита уходит по 2 тысячи рублей в месяц. На оставшиеся 7тысяч рублей я счастливо живу!!!!! Думаю. что я не одна в России так СЧАСТЛИВО живу!!!!!! СПАСИБО,!!! ИНтересно. а его мама тоже живет на такую ПЕНСИЮ????? И хватает?????Еще раз СПАСИБО!!!!!