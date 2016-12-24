На Кубе стартовало производство ноутбуков До 500 устройств ежедневно

На Кубе началось производство ноутбуков и планшетных компьютеров. Об этом в субботу сообщает Granma.

Местное предприятие будет выпускать ноутбуки с процессорами Core i3, Celeron и Core i5 шестого поколения. Планшетные компьютеры будут выходить в двух вариантах – с восьми- и десятидюймовой диагональю экрана. При создании портативных компьютеров разработчики учитывали существующие на Кубе условия повышенной влажности, а также вероятное использование устройства несколькими членами семьи.

Сборочный цех планирует ежедневно производить до 500 устройств. Планы на 2017 год – около 120 тыс. единиц техники. Первые кубинские планшеты и ноутбуки получат государственные организации и центры.

Отметим, внешний долг Кубы составляет около $24 млрд. Из них $276 млн государство должно Чехии. Кубинское правительство предложило выплатить его ромом. Таким образом Гавана смогла бы обеспечить страну алкогольным напитком на столетие – ежегодно в Чехию завозят кубинский ром на $2 млн.