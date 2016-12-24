Все новости

24.12.16 / 06:32 Новости / Россия и мир

Kyodo назвал победу Трампа и обращение императора Японии событиями года

После них идут Brexit, Южная Корея, Фидель Кастро

rg.ru трампПо версии японского агентства Kyodo, победа на президентских выбрах в США республиканца Дональда Трампа и историческое обращение японского императора Акихито 8 августа о возможном отречении от престола  стали главными событиями 2016 года. Об этом агентство сообщило в субботу.

Издание составило два рейтинга международных и национальных новостей. Туда вошли 20 событий. В числе важнейших международных событий оказались британский Brexit, коррупционный скандал с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе, смерть Фиделя Кастро и теракты.

Напомним, в августе император Японии Акихито выступил с обращением, в котором рассказал о готовности отречься от престола. Он сказал, что ему из-за возраста и состояния здоровья будет трудно выполнять свои обязанности. Также напомним, 8 ноября прошли президентские выборы в США. На них, вопреки ожиданиям, победил республиканец Дональд Трамп, обогнав свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация назначена на 20 января.

По материалам: kyodonews.jp
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016