Мальтийские рыцари попросили папу Римского «держаться подальше» от ордена

Мальтийский рыцарский орден попросил папу Римского Франциска «держаться подальше» от дел организации. Об этом в субботу сообщает AP.
Рыцари Мальты назвали недопустимым решение папы Римского провести расследование отстранения канцлера ордена Альбрехта фон Безелагера от должности. Они заявили, что это прошло в рамках внутреннего управления суверенного Мальтийского ордена.
Отметим, Мальтийский рыцарский орден – религиозный орден Римско-католической церкви. Фон Безелагера снял с должности магистр ордена Мэтью Фестинг. Экс-канцлера обвиняют в поддержке программ по бесплатной раздаче презервативов, хотя церковь контрацепцию не поддерживают. Вскоре после этого папа Римский распорядился провести расследование обстоятельств отстранения канцлера.