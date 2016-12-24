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24.12.16 / 11:53 Новости / Россия и мир

Мальтийские рыцари попросили папу Римского «держаться подальше» от ордена

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Фото: mtdata.ru

Мальтийский рыцарский орден попросил папу Римского Франциска «держаться подальше» от дел организации. Об этом в субботу сообщает AP.

Рыцари Мальты назвали недопустимым решение папы Римского провести расследование отстранения канцлера ордена Альбрехта фон Безелагера от должности. Они заявили, что это прошло в рамках внутреннего управления суверенного Мальтийского ордена.

Отметим, Мальтийский рыцарский орден – религиозный орден Римско-католической церкви. Фон Безелагера снял с должности магистр ордена Мэтью Фестинг. Экс-канцлера обвиняют в поддержке программ по бесплатной раздаче презервативов, хотя церковь контрацепцию не поддерживают. Вскоре после этого папа Римский распорядился провести расследование обстоятельств отстранения канцлера.

По материалам: ap.org
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