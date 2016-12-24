Все новости

24.12.16 / 15:29 Новости / Россия и мир

Марин Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО

Предложила Frexit

Марин Ле Пен

16.08.16
Фото: voicesevas.ru

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о том, что Франции необходимо выйти из еврозоны, Евросоюза и НАТО. Соответствующее заявление она сделала в интервью греческой газете Δημοκρατία.

Политик подтвердила намерения участвовать в следующих президентских выборах Франции. «Frexit будет частью моей политики», — подчеркнула Ле Пен.

Лидер «Национального фронта» предложила покинуть еврозону и другим государствам – Греции, Италии, Португалии, Испании, Ирландии и Кипру. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», — сказала Мари Ле Пен.

Отметим, выборы президента Франции должны пройти в апреле-мае 2017 года. Они будут состоять из двух туров. Предполагается, что в финал выйдут консерватор Франсуа Фийон и праворадикал Марин Ле Пен.

По материалам: kommersant.ru
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016