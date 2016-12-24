Марин Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО Предложила Frexit

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о том, что Франции необходимо выйти из еврозоны, Евросоюза и НАТО. Соответствующее заявление она сделала в интервью греческой газете Δημοκρατία.

Политик подтвердила намерения участвовать в следующих президентских выборах Франции. «Frexit будет частью моей политики», — подчеркнула Ле Пен.

Лидер «Национального фронта» предложила покинуть еврозону и другим государствам – Греции, Италии, Португалии, Испании, Ирландии и Кипру. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», — сказала Мари Ле Пен.

Отметим, выборы президента Франции должны пройти в апреле-мае 2017 года. Они будут состоять из двух туров. Предполагается, что в финал выйдут консерватор Франсуа Фийон и праворадикал Марин Ле Пен.